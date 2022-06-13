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السعودية ترفع إجراءات مكافحة كورونا الاحترازية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 03:51 مساء
السعودية ترفع إجراءات مكافحة كورونا الاحترازية
حجاج حول الكعبة في الحرم القدسي بمكة, 17 يوليو 2021. (أ ف ب)
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس «كورونا».

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، في تصريح صحفي اليوم، إن القرار جاء بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، بحسب وكالة «د ب أ».

وأوضح المصدر أنه تقرر عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة «وقاية»، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط لبس الكمامة للدخول إليها، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

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كما قررت السلطات السعودية «عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام».

واستثنت المنشآت التي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسب ما تحدده البروتوكولات الصادرة من قبل هيئة الصحة العامة «وقاية».

وأوضح المصدر أن مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح كورونا لمغادرة المواطنين إلى الخارج ستكون ثمانية أشهر بدلا من ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة، أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا).

وأكد المصدر «أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح».

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