مقتل 117 شخصا في اشتباكات قبلية بإقليم دارفور غرب السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد زعيم من قبيلة القمر، الإثنين، مقتل 117 شخصا من قبيلته في اشتباكات مع قبيلة الرزيقات العربية مستمرة منذ الأسبوع الماضي، وحرق 14 قرية كليا.

وقال إبراهيم هاشم الزعيم القبلي لقبيلة القمر غير العربية من محلية كلبس في غرب دارفور « قتلى القمر حتى الآن 117 شخصا وتم حرق 14 قرية من قرانا ولدينا عدد من الأشخاص مفقودين وما زال القتال مستمرا»، بحسب «فرانس برس».

وأفاد مسؤول سوداني، في وقت سابق اليوم، مقتل خمسة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجوم شنه مسلحون على مزارعين جنوب غرب محلية ياسين التابعة لولاية شرق دارفور.

ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا»، ليل الأحد- الإثنين، عن المدير التنفيذي لمحلية ياسين بولاية شرق دارفور، زكريا هارون، قوله إن «الهجوم وقع في منطقة اللادوب الواقعة جنوب غرب محلية ياسين»، موضحا أنه جرى نقل القتلى والجرحى ومطاردة الجناة الذين لاذوا بالفرار.

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وأضاف أن الهجوم نفذه مجرمون على المزارعين العزل خلال عملهم في نظافة مزارعهم، استعدادا مبكرا لمواجهة فصل موسم الخريف، إلا أنهم فوجئوا بضرب الرصاص الحي على صدورهم.

اشتباكات القبائل العربية وغير العربية

وفي 27 أبريل ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات الأخيرة بين القبائل العربية وغير العربية في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان، إلى أكثر من 210 قتلى، حسب ما قال والي غرب دارفور خميس أبكر.

وقال الوالي في شريط فيديو، إن محلية كرينك بالولاية شهدت صباح الأحد هجومًا، «وهذه الجريمة الكبرى خلفت نحو 201 قتيل و103 جرحى».

أعمال العنف تنطلق من كرينك

بدأت أعمال العنف هذه، الجمعة، في كرينك وخلفت ثمانية قتلى و12 جريحا، بحسب ما أكد الوالي في مقطع الفيديو. كذلك سقط أربعة قتلى على الأقل في مواجهات دارت الإثنين في الجنينة التي امتد إليها القتال.

اندلعت موجة العنف الجديدة بعد أن هاجم مسلحون من قبيلة عربية قرى تقطنها قبيلة «المساليت» غير العربية، ردا على مقتل اثنين من القبيلة الخميس، وفق ما أوضحت التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور.