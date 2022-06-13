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استقالة عضو من هيئة الانتخابات التونسية تضامنا مع قضاة معزولين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 02:39 مساء
استقالة عضو من هيئة الانتخابات التونسية تضامنا مع قضاة معزولين
الناطق باسم حزب العمال التونسي حمّة الهمامي بين متظاهرين منعتهم الشرطة من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات, 4 يونيو 2022, (أ ف ب)
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قدم قاض عضو في الهيئة التونسية للانتخابات، الإثنين، استقالته من الهيئة، مساندة لـ57 قاضيا عزلهم الرئيس قيس سعيد قبل أسبوعين.

وعين القاضي الحبيب الرباعي في 9 مايو الماضي، عضوا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبين في نص استقالته الذي نشره على صفحته في «فيسبوك»، «تقدمت باستقالتي من عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات، مساندة لزملائي القضاة ومن أجل قانون اساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي الاستقالة قبل شهر ونصف شهر، من تنظيم استفتاء على الدستور الذي أقر في العام 2014، وقد علق الرئيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الماضي، فصولا منه.

وعين الرباعي، وهو قاض إداري، بعدما قرر الرئيس التونسي تغيير قانون هيئة الانتخابات، وعزز من صلاحياته في تعيين رئيسها في 22 أبريل الماضي.

ودخل القضاة التونسيون منذ الأسبوع الماضي، في إضراب متواصل تنديدا ورفضا لقرار سعيد إقالة 57 قاضيا لأسباب قال إنها مرتبطة بشبهات وتهم «فساد ومحسوبية سياسية وتحرش جنسي وتعطيل سير قضايا إرهابية والتستر عنها».

خارطة طريق سياسية
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي، احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحله لاحقا، كما أقال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وأقر سعيد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل، حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.

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