مقتل 5 في هجوم على مزارعين شرق دارفور بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤول سوداني، بمقتل خمسة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجوم شنه مسلحون على مزارعين جنوب غرب محلية ياسين التابعة لولاية شرق دارفور.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا)، ليل الأحد / الإثنين، عن المدير التنفيذي لمحلية ياسين بولاية شرق دارفور زكريا هارون، قوله إن «الهجوم وقع في منطقة اللادوب الواقعة جنوب غرب محلية ياسين»، موضحا أنه جرى نقل القتلى والجرحى ومطاردة الجناة الذين لاذوا بالفرار.

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وأضاف أن الهجوم نفذه مجرمون على المزارعين العزل خلال عملهم في نظافة مزارعهم، استعدادا مبكرا لمواجهة فصل موسم الخريف، إلا أنهم فوجئوا بضرب الرصاص الحي على صدورهم.