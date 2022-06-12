Atwasat

إلى أجل غير مسمى.. إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 08:13 مساء
إلى أجل غير مسمى.. إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
مسؤولون عسكريون وممثلو أحزاب سياسية خلال الحوار بالسودان. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة، السبت، أن الجولة الثانية من الحوار لحل الأزمة السياسية في السودان أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب تواصل رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة. 

وأطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) الأربعاء حوارًا في محاولة لوضع حد للمأزق السياسي في السودان منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في أكتوبر 2021. وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات، الأحد. 

«تأجيل جلسة الحوار»
وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان فادي القاضي إن المنظمات الدولية الثلاث قررت «تأجيل جلسة الحوار ليوم غد الأحد على ضوء التطورات الأخيرة».  وأضاف القاضي «ليس لديّ موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار». 

جاء قرار الإرجاء في وقت رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحوار. وقد أدى التحالف دورًا رئيسيًا في الانتفاضة التي دفعت الجيش في 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. 

-  السودان.. انطلاق الحوار لحل الأزمة السياسية في غياب أطراف معارضة رئيسية
-  مجلس السيادة السوداني يجدد التزامه بدفع عملية الحوار بين الفرقاء ودعم جهود «الآلية الثلاثية»

وأجرى وفد من قوى الحرية والتغيير الخميس مقابلة «غير رسمية» مع مسؤولين عسكريين في محاولة للخروج من المأزق. لكن التحالف المدني اعتبر لاحقًا في بيان أن الحوار الذي بدأ الأربعاء «حل سياسي زائف» و«يشرعن» الانقلاب.

«البناء لصالح الشعب السوداني»
وحضّت الأمم المتحدة كل الأطراف على المشاركة في المحادثات و«مواصلة العمل لتهيئة بيئة مواتية للحوار البناء لصالح الشعب السوداني».

من جهته، دأب المجتمع الدولي منذ الانقلاب على جعل عودة المدنيين إلى السلطة شرطًا لا غنى عنه لاستئناف المساعدات للسودان الذي تصنفه الأمم المتحدة من بين أفقر دول العالم. كما يدعو إلى إنهاء حملة القمع التي أسفرت عن مقتل 100 متظاهر مؤيد للديموقراطية منذ 25 أكتوبر.

ورغم أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رفع حال الطوارئ في نهاية مايو وأطلق في الأسابيع الأخيرة شخصيات سياسية مدنية ونشطاء قالوا إنهم يؤيدون الحوار لإحياء الانتقال الديمقراطي؛ فإن القمع بحق مناهضي الانقلاب مستمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير

نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية

شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
ثلاث قلائد للمنتخب الليبي في البطولة العربية للقفز بالمظلات (صور)

ثلاث قلائد للمنتخب الليبي في البطولة العربية للقفز بالمظلات (صور)
سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
ظروف عودة الصورة

ظروف عودة الصورة
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس

المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس
ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا

ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا
وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)

البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعليق الرحلات عبر مطار دمشق إثر تعرضه لأضرار جسيمة عقب غارة إسرائيلية
تعليق الرحلات عبر مطار دمشق إثر تعرضه لأضرار جسيمة عقب غارة ...
احتجاجات في لبنان ضد محاولات تل أبيب استخراج الغاز من حقل «كاريش»
احتجاجات في لبنان ضد محاولات تل أبيب استخراج الغاز من حقل «كاريش»
السيسي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يبحثان تعزيز الأمن في البحر الأحمر
السيسي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يبحثان تعزيز الأمن في ...
النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية
النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية
السعودية تتعهد بـ10 ملايين دولار للمساهمة في منع تسرب نفطي قبالة اليمن
السعودية تتعهد بـ10 ملايين دولار للمساهمة في منع تسرب نفطي قبالة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في ......
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا...
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»...
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي ......
المزيد
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية
رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية...
إلى أجل غير مسمى.. إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
إلى أجل غير مسمى.. إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في......
نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير
نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر ......
السعودية تتعهد بـ10 ملايين دولار للمساهمة في منع تسرب نفطي قبالة اليمن
السعودية تتعهد بـ10 ملايين دولار للمساهمة في منع تسرب نفطي ......
النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية
النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط