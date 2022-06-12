Atwasat

نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 05:52 مساء
نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير
فلسطينيفي منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة. (الإنترنت)
alwasat radio

يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة خطر التهجير، لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار للجيش بعد معركة قانونية استمرت عقودًا وانتهت الشهر الماضي في أعلى محكمة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967، لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عمليات الطرد، بحسب «يورو نيوز».

وقالت وضحة أيوب أبوصبحة إحدى سكان الفخيت، وهي واحدة من عدة قرى صغيرة، إن الرعاة والمزارعين الفلسطينيين، تربطهم صلة تاريخية بهذه الأرض وإن الاحتلال يريد افتكاكها حتى يبني عليها مستوطنات، وشددت على أنها لن تبرح أرضها.

مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة
وفي ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة، عُرفت باسم «منطقة إطلاق النار 918».

 وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت «بالغة الأهمية» لأغراض التدريب، وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان «موسميون» فقط. وقالت وضحة بصوت منكسر وهي جالسة في إحدى الخيام القليلة المتبقية والتي أضاءها مصباح واحد: «حل بنا هذا العام حزن كبير». 

-  الأمم المتحدة تعلن أسماء 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
-  النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

وتعيش هذه التجمعات في هذا الجزء من جنوب الخليل في كهوف تحت الأرض في المعتاد. وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأوا أيضًا في بناء أكواخ من الصفيح وغرف صغيرة فوق الأرض.

وقالت وضحة إن القوات الإسرائيلية دأبت على هدم هذه الأكواخ الجديدة منذ سنوات، لكن الآن بعد أن حصلوا على دعم المحكمة، من المرجح أن تبدأ عمليات التهجير. وعلى بُعد خطوات، تحولت متعلقات عائلتها إلى حطام بعد وصول الجنود بالجرافات لهدم بعض الأكواخ.

وتركز الكثير من الجدل خلال القضية التي استمرت طويلًا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة هم مقيمون دائمون. وخلصت المحكمة العليا في إسرائيل إلى أن السكان «فشلوا في إثبات إقامتهم بشكل ثابت»، قبل إعلانها منطقة إطلاق نار. واعتمدت المحكمة على صور جوية ومقتطفات من كتاب عام 1985 استشهد به الجانبان كدليل.

انتقادات دولية
نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحكم المحكمة وحثتا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والتهجير. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: «إنشاء منطقة إطلاق نار لا يمكن اعتباره ‬‬‬سببًا عسكريًا إلزاميًا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال».

وفي نص اجتماع وزاري العام 1981 حول المستوطنات كشف عنه باحثون إسرائيليون، اقترح وزير الزراعة في ذلك الوقت آرييل شارون، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء، أن يوسع الجيش الإسرائيلي مناطق التدريب في جنوب تلال الخليل لنزع الأراضي من الفلسطينيين. وقال شارون: «نريد أن نقدم لكم المزيد من مناطق التدريب» نظرًا «لانتشار القرويين العرب من التلال باتجاه الصحراء».

وأبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي «رويترز» بأن المنطقة جرى إعلانها منطقة إطلاق نار «لمجموعة متنوعة من الاعتبارات العملياتية ذات الصلة»، وأن الفلسطينيين انتهكوا أمر الإغلاق بالبناء دون تصاريح على مر السنين.

خطر التهجير القسري
وفقًا للأمم المتحدة، ترفض السلطات الإسرائيلية معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في «المنطقة ج»، وهي مساحة من الأرض تشكل ثلثي الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل وحيث تقع معظم المستوطنات اليهودية. وفي مناطق الضفة الغربية الأخرى، يمارس الفلسطينيون حكمًا ذاتيًا محدودًا.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أيضا أن إسرائيل حددت ما يقرب من 30% من (المنطقة ج) كمناطق إطلاق نار عسكرية. ووضع تحديد هذه المناطق 38 من أكثر التجمعات الفلسطينية ضعفًا في خطر متزايد للتهجير القسري.

وفي غضون ذلك، استمرت المستوطنات في المنطقة في التوسع، مما زاد من تقييد حركة الفلسطينيين والمساحة المتاحة للسكان، للزراعة ورعي الأغنام والماعز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس

المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس
ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا

ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا
وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)

البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
السويحلي يشعل التأهل في الدوري الليبي بعد الفوز على الأهلي طرابلس

السويحلي يشعل التأهل في الدوري الليبي بعد الفوز على الأهلي طرابلس
أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا
كيف استهل سعر الدولار تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية؟

كيف استهل سعر الدولار تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية؟
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه

إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مبعوث أميركي يزور بيروت لمناقشة محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان
مبعوث أميركي يزور بيروت لمناقشة محادثات الحدود البحرية بين ...
مقتل 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال بانفجار لغم بجنوب سورية
مقتل 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال بانفجار لغم بجنوب سورية
تعليق الرحلات عبر مطار دمشق إثر تعرضه لأضرار جسيمة عقب غارة إسرائيلية
تعليق الرحلات عبر مطار دمشق إثر تعرضه لأضرار جسيمة عقب غارة ...
احتجاجات في لبنان ضد محاولات تل أبيب استخراج الغاز من حقل «كاريش»
احتجاجات في لبنان ضد محاولات تل أبيب استخراج الغاز من حقل «كاريش»
السيسي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يبحثان تعزيز الأمن في البحر الأحمر
السيسي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يبحثان تعزيز الأمن في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في ......
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا...
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»...
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي ......
المزيد
نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير
نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر ......
السعودية تتعهد بـ10 ملايين دولار للمساهمة في منع تسرب نفطي قبالة اليمن
السعودية تتعهد بـ10 ملايين دولار للمساهمة في منع تسرب نفطي ......
النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية
النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية...
السيسي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يبحثان تعزيز الأمن في البحر الأحمر
السيسي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يبحثان تعزيز الأمن ......
احتجاجات في لبنان ضد محاولات تل أبيب استخراج الغاز من حقل «كاريش»
احتجاجات في لبنان ضد محاولات تل أبيب استخراج الغاز من حقل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط