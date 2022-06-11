السيسي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يبحثان تعزيز الأمن في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، بقصر الاتحادية رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية د.رشاد العليمي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في إطار تعزيز الأمن في البحر الأحمر، فضلًا عن تبادل الرؤى بخصوص عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تقديم الدعم للجانب اليمني بما يمكنه من تجاوز الأزمة الراهنة.

إعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات

وأكد السيسي «استعداد بلاده لتعزيز التأهيل والدعم المقدم لإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلًا عن استمرار الدعم المصري للجهود الدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية والمعيشية في اليمن، وكذا تطوير البنية التحتية بها».

- الرئيس المصري يعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

- مباحثات رسمية بين السيسي والبرهان في القاهرة

واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تطورات الأوضاع في بلاده، وجهود الحكومة لاستعادة السلام والاستقرار، والتحديات التي تواجه الشعب اليمني الشقيق نتيجة لتدهور الوضع الإنساني، بحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية.

إعادة الإعمار والبناء والتنمية

وأشاد رشاد العليمي «بالرعاية والمعاملة الطيبة التي تلقاها الجالية اليمنية في مصر، معربًا عن التطلع لاستفادة اليمن من الخبرة المصرية في عملية إعادة الإعمار والبناء والتنمية، وموضحًا أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية تعد فريدة من نوعها وملهمة لكل الوطن العربي، سواء على مستوى معدلات إنجاز المشروعات على كافة المجالات، وكذا لتعامل مصر السياسي مع كل أزمات المنطقة بشكل حكيم ومتزن».



وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري «رحب برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وهنأه بتوليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق في مواجهة التحديات التي تواجه اليمن، والمضي قدمًا في العملية السياسية بنوايا مخلصة هدفها مصلحة اليمن في المقام الأول، وصولًا إلى حل مستدام ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويلبي طموحاته».

متانة العلاقات التاريخية

كما أكد السيسي متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعبًا، واستعداد مصر لتقديم خبرتها لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وذلك في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.

من جانبه، أعرب العليمي عن التقدير لمواقف مصر الثابتة والداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي ككل، مشيرًا إلى تطلع اليمن إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقبال، بقصر الاتحادية رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية د.رشاد العليمي. (الإنترنت)