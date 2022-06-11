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مبعوث أميركي يزور بيروت لمناقشة محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 08:19 صباحا
مبعوث أميركي يزور بيروت لمناقشة محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان
مقر وزارة الخارحية الأميركية في واشنطن. (أرشيفية: الإنترنت)
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 قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة سترسل مبعوثًا إلى لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان، إن كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة، عاموس هوشستين سيزور لبنان يومي 13 و14 يونيو . وبدأت واشنطن التوسط في محادثات غير مباشرة بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان في العام 2020، وفق وكالة «رويترز».

وقال البيان إن «الادارة ترحب بالروح التشاورية والصريحة للطرفين للتوصل إلى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي إلى قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل والمنطقة».

ويوم الإثنين الماضي، دعت السلطات اللبنانية، الوسيط الأميركي للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين تستعد لاستخراج الغاز من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين العام 2020، بوساطة أميركية في مايو 2021، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

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واعتبر مسؤولون لبنانيون، الأحد الماضي، أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل «عملًا عدائيًا» و«اعتداءً» على ثروة لبنان الطبيعية، بينما قالت تل أبيب، إن حقل «كاريش» غير متنازع عليه، وأن «أعمال التنقيب فيه انتهت منذ أشهر»، ووصول السفينة هو تمهيد لبدء عمليات استخراج الغاز، بحسب وكالة «فرانس برس».

أعلنت شركة إنرجيان ومقرها لندن في بيان الأحد، وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى موقعها في «إسرائيل»، وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام الجاري.

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