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الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات إجراءات الجزائر الأخيرة ضد إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 07:39 مساء
الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات إجراءات الجزائر الأخيرة ضد إسبانيا
جوزيب بوريل في مؤتمر ببروكسل، 31 مايو 2022، (ا ف ب)
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حذر الاتحاد الأوروبي الجزائر، الجمعة، من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رد إذا لم يُسوَ الخلاف.

علقت الجزائر الأربعاء الماضي «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» التي أبرمتها العام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي 18 مارس عدلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء الغربية الحساسة لتدعم علنا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو».

وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار «مقلق للغاية».

وأضاف البيان «نقيم تداعيات الإجراءات الجزائرية»، لا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية «لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار».

وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن «هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية».

ولوحا بأن الاتحاد الأوروبي «مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو»، مشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة.

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