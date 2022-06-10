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«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 12:51 مساء
«فرانس برس»: تعليق الرحلات عبر مطار دمشق بعد قصف إسرائيلي طال أحد المدرجات
صالة الركاب بمطار دمشق الدولي. (أرشيفية: الإنترنت).
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أعلنت وزارة النقل السورية، الجمعة، تعليق الرحلات كافة عبر مطار دمشق الدولي، في خطوة أعقبت قصفا إسرائيليا عند الفجر ألحق، وفق ما قال مصدران في المطار لوكالة «فرانس برس»، أضرارا بمدرج الهبوط..

وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات جاء «نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة». إلا أن موظفا في المطار صرّح لـ«فرانس برس» من دون الكشف عن هويته «تأثر المطار بالقصف الإسرائيلي واضطررنا الى تأجيل الرحلات كافة لمدة ٤٨ ساعة على الأقل» تزامنا مع تأكيد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن «القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط».

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