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مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 01:20 مساء
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة
جنود إسرائيليون يمشون خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، 29 مايو 2022. (أ ف ب)
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قُتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، في مدينة حلحول جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان. 

وأشار بيان الوزارة إلى «استشهاد محمود فايز أبو عيهور (27 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حلحول». وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة «فرانس برس» أنه «يتحقق» من الحادثة.

وأوضحت الوزارة أن الساب قتل بعدما «اخترقت رصاصة بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي». من جانبها، أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمها مع «سبع إصابات في حلحول بينها أربع بالرصاص الحي». 

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية منذ مطلع 2022 مقتل 63 فلسطينيا وفلسطينية على الأقل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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