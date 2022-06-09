3 جرحى في انفجار طائرة مسيرة بأربيل شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط

انفجرت طائرة مسيّرة في مدينة أربيل بشمال العراق، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بعدة سيارات، على ما أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

وقالت المديرية في بيان، إن الطائرة المسيّرة الملغومة انفجرت على طريق صلاح الدين (بيرمام) على مشارف أربيل الساعة 9:35 مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي. في حين قال مصدران أمنيان، تحدثا إلى وكالة «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الطائرة المسيرة أُسقطت. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وقال مصدر أمني لـ«رويترز» في وقت سابق إن هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف القنصلية الأميركية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

- قصف أربيل بالعراق.. إيران تتبنى الهجوم وأميركا وفرنسا تديناه

- العراق يستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على هجوم أربيل

بغداد تتعاون مع أربيل محاسبة الجناة

وأفاد بيان بأن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أبلغ رئيس الوزراء الكردي، مسرور بارزاني، في اتصال هاتفي بأن بغداد ستتعاون مع أربيل لمحاسبة الجناة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عبر «تويتر»: «طائرة مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل-بيرمام وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين (...) العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء. وتأكيد سلطة الدولة أمر أساسي. إذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم».

وفي الشهر الماضي، أصابت نيران مدفعية الحرس الثوري الإيراني منطقة في شمال أربيل مستهدفة ما وصفها التلفزيون الرسمي الإيراني بقواعد إرهابيين.

وفي مارس، هاجم الحرس الثوري أربيل بعشرات الصواريخ الباليستية في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، بدا أنه يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. واستهدف ما لا يقل عن ثلاث هجمات أخرى مصافي النفط في أربيل منذ هجوم مارس، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنها.