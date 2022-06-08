Atwasat

المبعوث الأممي يصل صنعاء لبحث حصار مدينة تعز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 09:55 مساء
المبعوث الأممي يصل صنعاء لبحث حصار مدينة تعز
يمنيون يشاركون في صلاة عيد الفطر. (أ ف ب)
alwasat radio

وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها المتمردون، التي ثبت أنها المشكلة الأكبر في تنفيذ الهدنة الهشة.

توجه الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ، إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران منذ العام 2014، بعد أقل من أسبوع من تمديد الهدنة الحالية لشهرين، وفق «فرانس برس».

مؤشر إيجابي على جدية الأطراف 
ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسببت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

- الأمم المتحدة تتحدث عن «إشارات إيجابية» في اليمن مع دخول الهدنة يومها الأخير
- تظاهرة منددة بحصار الحوثيين لتعز مع بدء مشاورات أطراف حرب اليمن
- المبعوث الأممي يزور صنعاء لتثبيت هدنة هشة

وأشاد غروندبرغ بتمديد الهدنة ووصفه بأنه «مؤشر إيجابي على جدية الأطراف في التمسك بالهدنة وتنفيذها».

محادثات حول تعز
وقال للصحفيين: «اليمنيون رأوا الفوائد الملموسة للهدنة. شهدنا تحولًا إيجابيًا كبيرًا، وتقع علينا مسؤولية حمايتها وتحقيق إمكاناتها من أجل إحلال السلام في اليمن». وأشار غروندبرغ إلى أنه سيلتقي قيادة المتمردين لمناقشة مقترحات لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، التي أصبحت معزولة إلى حد كبير منذ العام 2015.

وكان إجراء محادثات حول تعز أحد بنود الهدنة، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء، والسماح للسفن النفطية بدخول ميناء الحديدة الرئيسي الذي يقع أيضًا تحت سيطرة المتمردين.

واستؤنفت الرحلات الجوية من صنعاء إلى عمّان والقاهرة، ورست ناقلات نفط في الحديدة في محاولة لتخفيف أزمة نقص الوقود في صنعاء ومناطق أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روتردام تبني قرية على سطوح المدينة

روتردام تبني قرية على سطوح المدينة
بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة

بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة
مودريتش باق مع ريال مدريد حتى 2023

مودريتش باق مع ريال مدريد حتى 2023
مصر تطرح أصولا بـ40 مليار دولار للقطاع الخاص.. وتستهدف نمو 7%

مصر تطرح أصولا بـ40 مليار دولار للقطاع الخاص.. وتستهدف نمو 7%
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال في نهائيات السلة

فوز الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال في نهائيات السلة
مقرب من بوتين في الصورة.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بقصد إيذائه

مقرب من بوتين في الصورة.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بقصد إيذائه
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟
البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق الأوسط

البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق ...
في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»

في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»
«ريال مدريد» يحسم صفقة تشواميني

«ريال مدريد» يحسم صفقة تشواميني
ما قبل «22 يونيو».. وما بعده

ما قبل «22 يونيو».. وما بعده
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا

نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا
تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية
طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ

طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع ...
مصر توقع اتفاقية استضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر
مصر توقع اتفاقية استضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر
السودان.. انطلاق الحوار لحل الأزمة السياسية في غياب أطراف معارضة رئيسية
السودان.. انطلاق الحوار لحل الأزمة السياسية في غياب أطراف معارضة ...
جهود مضنية لإخماد حريق اندلع في أكبر غابة صنوبر بري في لبنان
جهود مضنية لإخماد حريق اندلع في أكبر غابة صنوبر بري في لبنان
ستة أسئلة تلخص التحقيق حول الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن
ستة أسئلة تلخص التحقيق حول الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق ......
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في ......
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا...
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»...
المزيد
المبعوث الأممي يصل صنعاء لبحث حصار مدينة تعز
المبعوث الأممي يصل صنعاء لبحث حصار مدينة تعز...
إسبانيا «تأسف» لقرار الجزائر تعليق معاهدة تعاون ثنائية
إسبانيا «تأسف» لقرار الجزائر تعليق معاهدة تعاون ثنائية...
الجزائر تعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها من الصحراء الغربية
الجزائر تعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها من ......
ستة أسئلة تلخص التحقيق حول الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن
ستة أسئلة تلخص التحقيق حول الهجوم على مبنى الكابيتول في ......
جهود مضنية لإخماد حريق اندلع في أكبر غابة صنوبر بري في لبنان
جهود مضنية لإخماد حريق اندلع في أكبر غابة صنوبر بري في لبنان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط