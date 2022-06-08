إسبانيا «تأسف» لقرار الجزائر تعليق معاهدة تعاون ثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن إسبانيا «تأسف» لقرار الجزائر الأربعاء تعليق اتفاق التعاون بين البلدين بعدما غيرت مدريد موقفها من قضية الصحراء الغربية ليتماشى مع الموقف المغربي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن «الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة (الجزائرية) تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون»، مضيفة أن إسبانيا «تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها»، بحسب «فرانس برس».

تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون»

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» التي أبرمت العام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب.

وبعد أن اعتبرت أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها في «انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية»، قررت الجزائر «المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين» وفقا لرئاسة الجمهورية.

التحول في موقف إسبانيا

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في 24 أبريل الماضي، أن التحول في موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية «غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا». وأقدمت إسبانيا على تغيير جذري في موقفها في 18 مارس بشأن قضية الصحراء الغربية الحساسة. فبعد التزامها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، دعمت الحكومة الإسبانية علنًا مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا تحت سيادته.

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واستغربت الجزائر ما وصفته بـ«الانقلاب المفاجئ» في الموقف الإسباني، واستدعت سفيرها بمدريد في 19 مارس. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية، ندد تبون، السبت، بإعلان الحكومة الإسبانية في 18 مارس دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية.

تبون: نطالب بتطبيق القانون الدولي

وقال تبون إن الجزائر «لها علاقات طيبة مع إسبانيا»، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية «غير كل شيء». وأضاف: «لن نتدخل في الأمور الداخلية لإسبانيا، ولكن الجزائر كدولة ملاحظة في ملف الصحراء الغربية، وكذا الأمم المتحدة، تعتبر أن إسبانيا القوة المديرة للإقليم طالما لم يجر التوصل لحل» لهذا النزاع.

وتابع تبون: «نطالب بتطبيق القانون الدولي حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا التي يجب ألا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية، فهي مطالبة بمراجعة نفسها». وشدد الرئيس الجزائري على أن بلاده «لن تتخلى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف».