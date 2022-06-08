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مصر توقع اتفاقية استضافتها لمؤتمر المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 01:56 مساء
مصر توقع اتفاقية استضافتها لمؤتمر المناخ
من مراسم توقيع سامح شكري على اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل، 8 يونيو 2022. (الخارجية المصرية)
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وقع وزير الخارجية المصري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، سامح شكري، مع السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، اليوم الأربعاء، اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية الدورة 27 لمؤتمر الأطراف خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ.

وأشار حافظ في بيان عبر حسابه على موقع «تويتر»، إلى أن الجانبين تفقدا الجناح المصري الخاص بالدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ، وذلك بمقر انعقاد اجتماعات مدينة بون الألمانية حول تغير المناخ.

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مصر حريصة على طرح الشواغل الأفريقية
وفي وقت سابق اليوم، التقي شكري في بون مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، حيث أكد حرص مصر، على طرح الشواغل الأفريقية في ملف تغير المناخ في مقدمة الموضوعات التي ستعالجها الدورة التي تستضيفها في نوفمبر.

وأوضح أن القارة الأفريقية هي الطرف الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ رغم كونها الأقل إسهاما في الانبعاثات، مشيرا إلى الصعوبات التي لاتزال تواجهها الدول الأفريقية للحصول على تمويل المناخ اللازم للتعامل مع هذه التداعيات.

وأوضح الوزير حرص الرئاسة المصرية على تحقيق التوافق بين شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، وخاصةً فيما يتعلق بموضوعات التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.

من مراسم توقيع سامح شكري على اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل، 8 يونيو 2022. (الخارجية المصرية)
من مراسم توقيع سامح شكري على اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل، 8 يونيو 2022. (الخارجية المصرية)
من مراسم توقيع سامح شكري على اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل، 8 يونيو 2022. (الخارجية المصرية)
من مراسم توقيع سامح شكري على اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل، 8 يونيو 2022. (الخارجية المصرية)
من مراسم توقيع سامح شكري على اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل، 8 يونيو 2022. (الخارجية المصرية)
من مراسم توقيع سامح شكري على اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل، 8 يونيو 2022. (الخارجية المصرية)
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