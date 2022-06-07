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تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 03:59 مساء
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
متظاهرون فلسطينيون في باحة المسجد الأقصى خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، 22 أبريل 2022، (ا ف ب)
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«احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين، هما  السببان الرئيسيان، لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار».. هذا ما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكتبت رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في تقريرها أن «الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية (لهذا النزاع)، تشير بأغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتلال دولة لأخرى»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة، أن «إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي، بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمرًا حاسمًا لإنهاء موجة العنف المتواصلة».

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وأوضح أن «ما أصبح حالة احتلال دائم قد ذكره الطرفان المعنيان، الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، كأحد جذور التوترات المتكررة وعدم الاستقرار والنزاع الذي طال أمده في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل».

الوثيقة عُرضت قبل نشرها على الفلسطينيين والإسرائيليين
وأشار إلى أن الوثيقة عُرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، مضيفًا أن الأخيرة لم تعلق.

في المقابل، تظاهر حوالي عشرين طالبًا وجندي احتياط بالجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف احتجاجًا على نشر التقرير.

ولإحداث أكبر قدر من التأثير، عمد بعض المتظاهرين إلى التنكر على هيئة عناصر في حركة حماس الفلسطينية، وأخفوا وجوههم وراء أقنعة سوداء مرتدين زيًا عسكريًا.

وهتف المتظاهرون «نحن نقتل المدنيين والأمم المتحدة تحمينا»، فيما وضع آخرون أقنعة تصور رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.

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