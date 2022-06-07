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السجن 6 أشهر بحق الصحفي الجزائري إحسان القاضي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 03:22 مساء
السجن 6 أشهر بحق الصحفي الجزائري إحسان القاضي
طلبة جزائريون خلال تظاهرة ضد الحكومة في العاصمة الجزائرية. 30 مارس 2021. (أ ف ب)
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قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، بالسجن النافذ ستة أشهر بحق الصحفي إحسان القاضي، مدير إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب إيمارجون» الإخباري، بحسب ما ذكرت منظمة حقوقية لوكالة «فرانس برس».

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، «أدانت محكمة سيدي إمحمد إحسان، القاضي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية 50 ألف دينار (322 يورو).

وأوضح صالحي، أن المحكمة لم تأمر بإيداع الصحفي السجن، وسيبقى حرًّا لمتابعة إجراءات الاستئناف والطعن.

وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي، بعد نشره مقالًا في مارس 2021، على موقع إذاعة «راديو إم» التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن «حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك» الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

وحركة رشاد منظمة إسلامية، تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو 2021.

 3 اتهامات وجهت للصحفي إحسان القاضي
وبحسب موقع «راديو إم» فقد حوكم الصحفي في 17 مايو، بتهم «نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية» و«التشويش على الانتخابات»، و«فتح جراح المأساة الوطنية» والمقصود بها الحرب الأهلية التي قُتل فيها 200 ألف جزائري بين 1992 و2002.

وكانت النيابة طلبت بسجن إحسان القاضي، ثلاث سنوات وحرمانه من العمل خمس سنوات.

وتحتل الجزائر المركز 134 بين 180 دولة في التصنيف حول حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» لسنة 2022، بينما كانت في المركز 146 في 2021.

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