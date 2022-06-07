Atwasat

شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 10:39 صباحا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما. (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت شرطة دبي، الثلاثاء، أنها ألقت القبض على رجلي أعمال مولودين في الهند، وتقوم بالإجراءات اللازمة لتسليمهما إلى جنوب أفريقيا، حيث يشتبه بتورطهما في فضيحة فساد طالت حكومة الرئيس السابق جاكوب زوما.

وجاء في البيان، الذي أعلن فيه عن توقيف الشقيقين أتول وراجيش غوبتا، أن عملية توقيفهما، جاءت بعدما تلقت الشرطة «النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن شرطة دبي نسقت مع «سلطات جنوب أفريقيا لتقديم ملف الاسترداد، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة».

عملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولية
والشقيقان غوبتا متهمان بدفع رشى مقابل عقود من الدولة، والهيمنة على التعيينات الوزارية في إطار فضيحة هزت إدارة زوما، وجاء توقيفهما مع انتهاء تحقيق في عملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولية في عهد إدارة زوما التي استمرت تسع سنوات حتى العام 2018.

- رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما يسلم نفسه تنفيذا لحكم بالسجن صدر بحقه

وتتيح النشرات الحمراء الصادرة عن «إنتربول» لأجهزة إنفاذ القانون توقيف شخص مطلوب واعتقاله بانتظار تسليمه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار

نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من ...
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»

تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إضراب عام للقضاة في تونس رفضا لقرارات رئاسية بعزل نحو 60 قاضيا
إضراب عام للقضاة في تونس رفضا لقرارات رئاسية بعزل نحو 60 قاضيا
الحكم على سعيد بوتفليقة بالسجن 8 أعوام في قضية فساد
الحكم على سعيد بوتفليقة بالسجن 8 أعوام في قضية فساد
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات ...
مجلس السيادة السوداني يجدد التزامه بدفع عملية الحوار بين الفرقاء ودعم جهود «الآلية الثلاثية»
مجلس السيادة السوداني يجدد التزامه بدفع عملية الحوار بين الفرقاء ...
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق ......
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا...
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»...
قوات الاحتلال تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
قوات الاحتلال تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة...
المزيد
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في ......
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية...
سباق مع الوقت لتجنب مجاعة في الصومال
سباق مع الوقت لتجنب مجاعة في الصومال...
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في ......
مجلس السيادة السوداني يجدد التزامه بدفع عملية الحوار بين الفرقاء ودعم جهود «الآلية الثلاثية»
مجلس السيادة السوداني يجدد التزامه بدفع عملية الحوار بين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط