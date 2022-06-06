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ضبط ذخائر تحمل كتابات «عبرية» شرق لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 02:58 مساء
ضبط ذخائر تحمل كتابات «عبرية» شرق لبنان
جنود لبنانوين في الضاحية الجنوبية لبيروت بتاريخ 14 أكتوبر 2021. (أ ف ب)
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، ضبط ذخائر تحمل كتابات «عبرية»، خلال متابعته عمليات الدهم المستمرة منذ عدة أيام في منطقة الشراونة شرق البلاد.

وقال الجيش اللبناني، في بيان عبر حسابه على «تويتر»، اليوم، إنه «ضبط رمانات بندقية لقاذف لونشر، تحمل كتابات عبرية، إضافة إلى كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وهي عائدة إلى أحد المطلوبين، وذلك خلال عمليات الدهم المستمرة في الشراونة»، بحسب وكالة الأنباء «د ب أ».

- مقتل وإصابة 6 من الجيش اللبناني خلال عملية دهم في البقاع

وأضاف أنه يتابع «عمليات الدهم في منطقة الشراونة، وهو يقوم بدهم معمل لتصنيع المخدرات ومنزل عائد لأحد أخطر المطلوبين».

وكان الجيش اللبناني أعلن يوم الجمعة الماضي، مقتل عسكري وإصابة خمسة آخرين، وتوقيف عدد من المطلوبين، خلال عملية دهم نفذها الجيش بحثا عن مطلوبين في منطقة الشراونة في البقاع شرق لبنان.

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