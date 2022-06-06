لبنان يدعو الوسيط الأميركي لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

دعت السلطات اللبنانية، الإثنين، الوسيط الأميركي آموس هوكستين، للحضور إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائييل، غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين تستعد لاستخراج الغاز من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

واعتبر مسؤولون لبنانيون، الأحد، أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل «عملا عدائيا» و«اعتداء» على ثروة لبنان الطبيعية، بينما قالت تل أبيب، إن حقل «كاريش» غير متنازع عليه، وأن «أعمال التنقيب فيه انتهت منذ أشهر»، ووصول السفينة هو تمهيد لبدء عمليات استخراج الغاز، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين العام 2020، بوساطة أميركية في مايو 2021، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وأعلنت شركة إنرجيان ومقرها لندن في بيان الأحد، وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى موقعها في «إسرائيل»، وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام.

- رئيس وزراء لبنان يقر توسيع منطقة نزاع بحري مع إسرائيل

- الرئيس اللبناني يطلب موافقة الحكومة لتوقيع مرسوم توسيع الحدود البحرية

يما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في بيان أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تقرر دعوة هوكستين «للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة».

سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان

كما تقرر، وفق البيان، إجراء «سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان.. واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا».

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة، بناء على خريطة أرسلها لبنان في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة تبلغ 1430 كيلومترا مربعة وتشمل أجزاء من حقل «كاريش».

وتعتبر إسرائيل أن حقل كاريش، يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها.

مضيعة للوقت

واعتبرت الخبيرة في شؤون النفط والغاز في لبنان والمنطقة لوري هايتيان، أنه «إذا كان المسؤولون اللبنانيون يعتقدون أن دعوة هوكستين، إلى بيروت ستوقف العمل في كاريش فهذه ليست إلا مضيعة للوقت».

وشددت على أن ما يوقف العمل في كاريش، ويحرك طاولة المفاوضات هو صدور موقف رسمي لبناني عبر توقيع رئيس الجمهورية، لمرسوم يقضي بتعديل الحدود البحرية بما يضمن المساحة الإضافية التي يطالب بها لبنان.

وفي كيان الاحتلال الإسرائيلي، أكدت وزارة الطاقة أنه جرى الانتهاء من الحفر الفعلي قبل أشهر عدة، وأن عملية الاستخراج ستكون التالية، معتبرة أن وصول السفينة هو خطوة في هذا الاتجاه.

وقالت ناطقة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية لـ«فرانس برس»، الإثنين، «ما يعملون عليه اليوم هو ربط الحقل عبر أنابيب بالمنصة التي وصلت أمس»، على أن «تنقل أنابيب أخرى الغاز من المنصة إلى السواحل الإسرائيلية»، متوقعة بدء «تدفق الغاز من كاريش في سبتمبر» المقبل.

وشدد مسؤول إسرائيلي، رافضا الكشف عن اسمه لـ«فرانس برس»، على أن «كاريش هو خزان للغاز الطبيعي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل المعترف بها من الأمم المتحدة».

حزب الله يهدد

ولم يعلق حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل، بعد مباشرة على وصول السفينة، لكن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أكد في كلمة في التاسع من مايو، أن حزبه قادر على منع اسرائيل من التنقيب واستخراج النفط من المنطقة المتنازع عليها.

وقال إنه «لن تجرؤ شركة في العالم أن تأتي الى كاريش أو إلى أي مكان في المنطقة المتنازع عليها، إذا أصدر حزب الله تهديدا واضحا جديا في هذه المسألة».