مقتل طيارين عسكريين في الأردن سقطت طائرتهما قرب الحدود مع سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأردني مصرع طيارين بعد سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة خالية في الرمثا بمحافظة إربد قرب الحدود مع سورية، إثر خلل فني في أثناء جولة تدريبية.

وأضاف الجيش الأردني نقلًا عن مصدر عسكري «نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن جرى نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي»، بحسب «بترا».

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يذكر أن طيارًا أردنيًا لقي حتفه في 2018 نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع ليتل بيرد لحادث سقوط خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية.

وتُوفي في الحادث أيضًا طيار أميركي، وجرى تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأميركي للوقوف على أسباب الحادث حينها.