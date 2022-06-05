Atwasat

مقتل طيارين عسكريين في الأردن سقطت طائرتهما قرب الحدود مع سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 04:40 مساء
مقتل طيارين عسكريين في الأردن سقطت طائرتهما قرب الحدود مع سورية
طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الجيش الأردني مصرع طيارين بعد سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة خالية في الرمثا بمحافظة إربد قرب الحدود مع سورية، إثر خلل فني في أثناء جولة تدريبية.

وأضاف الجيش الأردني نقلًا عن مصدر عسكري «نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن جرى نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي»، بحسب «بترا».

-  مقتل طيارين جراء تحطم مقاتلة في مهمة تدريب وسط إيران
-  الجيش الأردني يقتل 4 من مهربي المخدرات حاولوا العبور من سورية

يذكر أن طيارًا أردنيًا لقي حتفه في 2018 نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع ليتل بيرد لحادث سقوط خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية.

وتُوفي في الحادث أيضًا طيار أميركي، وجرى تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأميركي للوقوف على أسباب الحادث حينها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان

الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن

باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»

المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
مع 298 ضحية خلال 3 أشهر.. تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا

مع 298 ضحية خلال 3 أشهر.. تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
«رئاسة الأركان»: ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)

«رئاسة الأركان»: ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر تستعد لإعادة قطع أثرية مهربة من سويسرا
مصر تستعد لإعادة قطع أثرية مهربة من سويسرا
تونس.. صدامات بين الشرطة ومحتجين على استفتاء دستوري يعتزم قيس سعيد تنظيمه
تونس.. صدامات بين الشرطة ومحتجين على استفتاء دستوري يعتزم قيس ...
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة
الجزائر.. العثور على جثتي شابين في «أحد أجزاء طائرة» بمطار العاصمة
الجزائر.. العثور على جثتي شابين في «أحد أجزاء طائرة» بمطار ...
اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 5» بمشاركة 6 دول في السعودية (صور)
اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 5» بمشاركة 6 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق ......
أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات تغادر العاصمة اليمنية صنعاء
أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات تغادر العاصمة اليمنية صنعاء...
انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال للمرة الثانية
انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال للمرة الثانية...
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا...
المزيد
ميقاتي يتهم إسرائيل بـ«الاعتداء على ثروة لبنان المائية»
ميقاتي يتهم إسرائيل بـ«الاعتداء على ثروة لبنان المائية»...
مقتل طيارين عسكريين في الأردن سقطت طائرتهما قرب الحدود مع سورية
مقتل طيارين عسكريين في الأردن سقطت طائرتهما قرب الحدود مع ......
الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان
الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» ......
اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 5» بمشاركة 6 دول في السعودية (صور)
اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 5» ......
الجزائر.. العثور على جثتي شابين في «أحد أجزاء طائرة» بمطار العاصمة
الجزائر.. العثور على جثتي شابين في «أحد أجزاء طائرة» بمطار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط