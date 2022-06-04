اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 5» بمشاركة 6 دول في السعودية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت 6 دول فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 5» بمشاركة كل من «جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتي والسودان واليمن، والذي استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية».

اقتحام إحدى الجزر الساحلية

وبحسب الصفحة الرسمية للناطق باسم الجيش المصري على «فيسبوك» فقد «اشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية، فضلًا عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيدًا لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح».

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واضاف: «كما نفذت القطع البحرية المشاركة بالتدريب الرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، كذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة، وحماية سفينة ذات شحنة مهمة، والتدريب على صد الهجوم الجوي باستخدام وسائل الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة».

مجال الأمن البحري

وأضاف الناطق أن التدريب «الموج الأحمر- 5» يأتي استمرارًا «للتنسيق العسكري الدائم والمستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر، وتأكيدًا على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنسيق وتوافق أظهر مدى تفوقها في قدراتها العسكرية، خاصة في مجال الأمن البحري».

فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 5». (الإنترنت)

فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 5». (الإنترنت)

فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 5». (الإنترنت)