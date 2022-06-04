الجزائر.. العثور على جثتي شابين في «أحد أجزاء طائرة» بمطار العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الجزائرية العثور على جثتي شابين في «أحد أجزاء طائرة» في مطار العاصمة الدولي السبت.

وقالت الشرطة في بيان، إنه في الساعة الخامسة صباحًا (04.00 ت غ)، «تم اكتشاف جثتين لشابين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة»، بحسب «فرانس برس».

فتح تحقيق في الواقعة

وأوضح المصدر نفسه أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، من دون كشف المكان الدقيق في الطائرة الذي عثر فيه على الجثتين ولا وجهة الرحلة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجثتين تعودان إلى شابين جزائريين كانا يحاولان الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

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وفي مارس، تمكن فتى يبلغ 16 عامًا من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار قسنطينة (شرق) متجهة إلى فرنسا، وفق الصحافة المحلية. ووصل إلى فرنسا سالمًا بعد أن تخفى في عنبر الأمتعة.