زلزال بقوة 5 درجات يضرب الكويت دون وقوع أضرار

القاهرة - بوابة الوسط

سجّلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، السبت، زلزالًا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، شعر به سكان الدولة الخليجية، لكنه لم يتسبّب بأضرار وفقًا للسلطات.

وقال معهد الكويت للأبحاث العلمية على «تويتر»، إن الشبكة حددت موقع الزلزال في جنوب غرب البلاد، والذي وقع نحو الساعة 04.28 (01.28 ت.غ)، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف أن الزلزال حدث على عمق خمسة كيلومترات بباطن الأرض، و«شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد»، فيما أفاد جهاز إطفاء الكويت بعدم وقوع أضرار.

والزلازل في الكويت نادرة، لكن البلد قريب من إيران التي تقع على العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر.