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مقتل وإصابة 6 من الجيش اللبناني خلال عملية دهم في البقاع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 06:31 مساء
مقتل وإصابة 6 من الجيش اللبناني خلال عملية دهم في البقاع
عناصر من الجيش اللبناني خلال عرض عسكري. (أرشيفية: الإنترنت)
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قُتل عسكري في الجيش اللبناني وأصيب خمسة آخرون، وجرى توقيف عدد من المطلوبين، خلال عملية دهم نفذها الجيش، اليوم الجمعة، في منطقة الشراونة في البقاع شرقي لبنان بحثا عن مطلوبين.

وأعلن الجيش اللبناني، في بيان على موقعه على «تويتر»، «استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين، أثناء عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشروانة، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين».

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش أن «قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في الشراونة- البقاع بحثا عن مطلوبين، وقد حصل تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى وقوع إصابات عدة».

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يأتي ذلك بعد مرور يومين على إعلان قيادة الجيش اللبناني، عن ملاحقة إحدى دورياتها سيارة كان يستقلها ثلاثة أشخاص، بينهم مطلوب قتل رقيبا في الجيش، وتبادلت النار معهم شرقي لبنان، ما أسفر عن إصابتهم.

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