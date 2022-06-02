توافق أميركي روسي ضد هجوم تركي محتمل في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، موقفا متطابقا مع الموقف الأميركي الرافض لهجوم محتمل تخطط تركيا له في شمال سورية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن بلادها تأمل أن «تحجم» تركيا عن شن هجوم في شمال سورية، في إشارة إلى التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضد المقاتلين الأكراد.

موسكو: نأمل أن «تحجم» تركيا عن خطواتها

وقالت ماريا زاخاروفا في بيان «نأمل أن تحجم أنقرة عن (اتخاذ) خطوات يمكن أن تؤدي إلى تدهور خطير للوضع الصعب أصلا في سورية».

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واشنطن: «ندين أي تصعيد» محتمل

وكانت الولايات المتحدة أعربت على لسان الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن «قلق بالغ» إزاء إعلان إردوغان، أن بلاده ستشن قريبا عملية عسكرية جديدة في شمال سورية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية «ندين أي تصعيد، ونؤيد الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة».

وأمس الأربعاء، هدد إردوغان أمام البرلمان «بشن عملية عسكرية على بلدتين في شمال سورية» تستهدف مقاتلين أكرادا تعتبرهم أنقرة «إرهابيين».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن إردوغان قوله: «ننتقل إلى مرحلة جديدة في عملية إقامة منطقة آمنة من 30 كيلومترا عند حدودنا الجنوبية. سننظف منبج وتل رفعت».

إردوغان: أنقرة لا تنتظر «إذنا» لشن عملية عسكرية في سورية

وفي 29 مايو، أكد إردوغان، أن أنقرة لا تنتظر «إذنا» من الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية جديدة في سورية، وقال في تصريح للصحفيين خلال عودته من زيارة إلى أذربيجان: «لا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وردا على سؤال حول تحذير أميركي من مغبة شن حملة عسكرية جديدة في سورية، قال الرئيس التركي «إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا»، وفق الوكالة.