Atwasat

توافق أميركي روسي ضد هجوم تركي محتمل في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 07:56 مساء
توافق أميركي روسي ضد هجوم تركي محتمل في سورية
صورة مركبة: الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا والناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس
alwasat radio

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، موقفا متطابقا مع الموقف الأميركي الرافض لهجوم محتمل تخطط تركيا له في شمال سورية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن بلادها تأمل أن «تحجم» تركيا عن شن هجوم في شمال سورية، في إشارة إلى التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضد المقاتلين الأكراد.

موسكو: نأمل أن «تحجم» تركيا عن خطواتها
وقالت ماريا زاخاروفا في بيان «نأمل أن تحجم أنقرة عن (اتخاذ) خطوات يمكن أن تؤدي إلى تدهور خطير للوضع الصعب أصلا في سورية».

- «سورية الديمقراطية»: أي عدوان تركي سيعيق العمليات العسكرية ضد داعش
- إردوغان يهدد بشن عملية عسكرية على بلدتين شمال سورية

واشنطن: «ندين أي تصعيد» محتمل
وكانت الولايات المتحدة أعربت على لسان الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن «قلق بالغ» إزاء إعلان إردوغان، أن بلاده ستشن قريبا عملية عسكرية جديدة في شمال سورية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية «ندين أي تصعيد، ونؤيد الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة».

وأمس الأربعاء، هدد إردوغان أمام البرلمان «بشن عملية عسكرية على بلدتين في شمال سورية» تستهدف مقاتلين أكرادا تعتبرهم أنقرة «إرهابيين».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن إردوغان قوله: «ننتقل إلى مرحلة جديدة في عملية إقامة منطقة آمنة من 30 كيلومترا عند حدودنا الجنوبية. سننظف منبج وتل رفعت».

إردوغان: أنقرة لا تنتظر «إذنا» لشن عملية عسكرية في سورية
وفي 29 مايو، أكد إردوغان، أن أنقرة لا تنتظر «إذنا» من الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية جديدة في سورية، وقال في تصريح للصحفيين خلال عودته من زيارة إلى أذربيجان: «لا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وردا على سؤال حول تحذير أميركي من مغبة شن حملة عسكرية جديدة في سورية، قال الرئيس التركي «إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا»، وفق الوكالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟

بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»

القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 ...
حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا

حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟

بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟
الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»

شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»

كاركاتير خيري - أرباح الدولة من «تجارة العملة»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم الدهيشة بالضفة ...
الأمم المتحدة تتحدث عن «إشارات إيجابية» في اليمن مع دخول الهدنة يومها الأخير
الأمم المتحدة تتحدث عن «إشارات إيجابية» في اليمن مع دخول الهدنة ...
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
«سورية الديمقراطية»: أي عدوان تركي سيعيق العمليات العسكرية ضد داعش
«سورية الديمقراطية»: أي عدوان تركي سيعيق العمليات العسكرية ضد ...
الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين
الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان...
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق ......
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية......
أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات تغادر العاصمة اليمنية صنعاء
أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات تغادر العاصمة اليمنية صنعاء...
المزيد
توافق أميركي روسي ضد هجوم تركي محتمل في سورية
توافق أميركي روسي ضد هجوم تركي محتمل في سورية...
مقتل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في أقل من يومين
مقتل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في أقل من يومين...
بايدن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن.. ويدعو إلى جعلها «دائمة»
بايدن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن.. ويدعو إلى جعلها «دائمة»...
الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين
الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين...
«سورية الديمقراطية»: أي عدوان تركي سيعيق العمليات العسكرية ضد داعش
«سورية الديمقراطية»: أي عدوان تركي سيعيق العمليات العسكرية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط