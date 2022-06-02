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بايدن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن.. ويدعو إلى جعلها «دائمة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 05:24 مساء
بايدن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن.. ويدعو إلى جعلها «دائمة»
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين، داعيا أطراف النزاع إلى جعل هذه الهدنة دائمة.

وقال بايدن في بيان: «إن الشهرين الأخيرين في اليمن، وبفضل الهدنة التي أُعلنت في أبريل، كانا من الفترات الأكثر هدوءا منذ بدء هذه الحرب الفظيعة قبل سبعة أعوام»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار الرئيس الأميركي إلى دور هذه الهدنة في إنقاذ آلاف الأرواح مع تراجع المعارك، مضيفا: «من المهم العمل على جعل (الهدنة) دائمة».

تمديد الهدنة بعد جهود من البعثة الأممية 
وصباح اليوم وافقت الحكومة اليمنية والحوثيون على تمديد الهدنة بينهما لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهائها.

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وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن، هانس غروندبرغ: «أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين. وتدخل الهدنة المجددة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية».

وخاض المبعوث الأممي محادثات مكثفة مع أطراف النزاع كافة خلال الأيام الماضية لدفعهم نحو تمديد الهدنة. وبينما أعلن الحوثيون والحكومة عدم ممانعتهم في التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطًا لذلك.

مطالب للحكومة وأخرى للحوثيين
وتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم عن تعز في جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالبون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.

ودعا المبعوث الأممي إلى «اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية. وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله».

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