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الأمم المتحدة تتحدث عن «إشارات إيجابية» في اليمن مع دخول الهدنة يومها الأخير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 09:48 صباحا
الأمم المتحدة تتحدث عن «إشارات إيجابية» في اليمن مع دخول الهدنة يومها الأخير
يمنيون يشاركون في صلاة عيد الفطر في صنعاء، 2 مايو 2022. (أ ف ب)
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قالت الأمم المتحدة إنها تلقت «إشارات إيجابية أولية» من طرفي النزاع في اليمن حول تمديد الهدنة الحالية، رغم أن وقف النار الذي ساعد على خفض العنف طوال شهرين، دخل يومه الأخير، الخميس، دون اتفاق في الأفق.

وبينما أعلن الحوثيون والحكومة عدم ممانعتهم في التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطًا لذلك. وتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم لتعز جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالبون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم، وفق وكالة «فرانس برس». 

ويخوض المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، محادثات مع أطراف النزاع كافة لدفعهم نحو تمديد الهدنة في البلد الفقير الغارق في الحرب. وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، ستيفان دوغاريك، إن المنظمة الأممية تلقت «إشارات أولية إيجابية من الأطراف في هذه المرحلة»، وشدد على أن غروندبرغ منخرط في «عمل مكثف لضمان تجديد الهدنة».

يدور النزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

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دعوات إلى تمديد الهدنة في اليمن
وفي الثاني من أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة على أن تنتهي مفاعيلها الخميس. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق وقف النار، كما أن الاتفاق لم يطبّق بالكامل وخصوصًا ما يتعلق برفع حصار الحوثيين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير. 

وكانت منظمات إغاثية عاملة في اليمن دعت أطراف النزاع، الثلاثاء، إلى تمديد الهدنة، قائلة: «رأينا الآثار الإنسانية الإيجابية للهدنة، ففي الشهر الأول من الهدنة فقط انخفض عدد القتلى أو الجرحى في اليمن بأكثر من 50%، ونظرا للدخول المنتظم لسفن الوقود إلى ميناء الحديدة لم يعد الناس يقفون في طوابير».

ويتهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف وبينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى علاج طبي عاجل لا يتوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

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