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مقتل شاب فلسطيني خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 10:03 مساء
مقتل شاب فلسطيني خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
مواجهات سابقة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في باحة المسجد الأقصى, 15 أبريل 2022. (الإنترنت)
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قتل فلسطيني بالرصاص، مساء الأربعاء، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وأفادت وزارة الصحة بأن «الشاب بلال عوض توفيق كبها (24 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي»، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية في بلدة يعبد القريبة من جنين، وفق «فرانس برس».

وذكرت وكالة «وفا» كذلك إصابة ستة فلسطينيين «بالرصاص الحي» خلال العملية

استشهاد غفران هارون
وقُتلت فلسطينية، اليوم الأربعاء، برصاص جنود إسرائيليين، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن «غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما)، قتلت برصاص قوات الاحتلال، إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها».

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والجمعة قتل فتى فلسطيني في الخامسة عشرة، بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «الطفل زيد محمد سعيد غنيم توفي إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والظهر» في المستشفى متأثرا بجروحه.

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