تظاهرة لمئات السودانيين للمطالبة بطرد ممثل الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر مئات السودانيين، ومن بينهم أنصار التيار الإسلامي، خارج مقر بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم، الأربعاء، للمطالبة بطرد رئيس البعثة، يحسب صحفي من «فرانس برس».

نظمت المظاهرة مجموعات إسلامية تنتقد فولكر برثيس ممثل الأمين العام للامم المتحدة بالسودان الذي يسعى لحل الأزمة السودانية منذ الانقلاب العسكري الذي قاد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة على شركائه المدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية التي شكلت بعد إطاحة عمر البشير في العام 2019 على أن تحكم السودان 3 سنوات قبل أن ينتقل الحكم إلى سلطة منتخبة ديمقراطيا، وفق «فرانس برس».

تمديد تفويض البعثة في الثالث من يونيو

وخرجت المسيرة في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لتمديد تفويض البعثة في الثالث من يونيو الجاري.

وهتف المتظاهرون أمام مقر بعثة المنظمة الدولية بشرق الخرطوم «فولكر يا ألماني الأزمة حلها سوداني» و«ارحل ارحل يا فولكر». وأعلن مجلس السيادة الانتقالي أن ممثلين عنه عقدوا، الأربعاء، اجتماعا مع فولكر وممثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) وناقشوا إطلاق حوار مباشر بين الفرقاء السودانيين الأسبوع المقبل.

- مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين

- لجنة أطباء السودان المركزية: 176 قتلوا في مواجهات غرب دارفور الأخيرة

وتعمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد على تسهيل حوار سياسي لحل الأزمة السودانية. وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي أن الأوضاع السياسية «أثرت على الأوضاع الأمنية وخلفت آثارا اجتماعية واقتصادية في السودان».

حالة من عدم الاستقرار

وتعيش البلاد حالة من عدم الاستقرار منذ 25 أكتوبر الماضي عقب الانقلاب الذي قاده عبدالفتاح البرهان. وتشهد العاصمة ومدن السودان المختلفة احتجاجات مستمرة.

وأبلغ فولكر برثيس مجلس الأمن في وقت سابق بأن السودان يقترب «من انهيار أمني واقتصادي» إذا لم تتول سلطة مدنية الفترة الانتقالية. أعلن البرهان الأحد إنهاء حالة الطوارئ في البلاد والتي فرضها عقب الانقلاب «لتهيئة المناخ للحوار الذي يقود إلى استقرار الفترة الانتقالية».

وجاء القرار بعد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الذي يضم كبار القادة العسكريين والذي أوصى كذلك بإطلاق سراح المعتقلين بموجب حالة الطوارئ. ورحبت الأمم المتحدة بقرار البرهان وناشدت السلطات السودانية إطلاق سراح المعتقليين السياسيين.

اطلاق مجموعة من القادة المدنيين

في أبريل أطلقت السلطات السودانية مجموعة من القادة المدنيين يساندون التحول الديمقراطي جرى احتجازهم عقب الانقلاب العسكري.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان وهو قائد الجيش، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.