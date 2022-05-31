الجفاف يضرب الصومال ودعوات لمساعدات عاجلة

القاهرة - بوابة الوسط

تضرر أكثر من ثلث الصوماليين، بسبب ظروف الجفاف الشديد، التي بدأت تهدد الأرواح والنشاط الزراعي، حسبما أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الإثنين.

وقال المبعوث الرئاسي الخاص لمعالجة للجفاف، للصحفيين في العاصمة مقديشو، عبدالرحمن عبد الشكور وارسامي، «لقد بدأ بعض الناس يموتون والوضع يتحول إلى مجاعة، هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضاف وارسامي أن الجفاف أدى أيضا إلى نزوح ما يقرب من 700 ألف شخص في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

- الأمم المتحدة: 81 ألف صومالي يواجهون خطر المجاعة

وتابع أن وكالات الإغاثة العاملة في الصومال تقدمت بطلب للحصول على 1.4مليار دولار للإغاثة من الجفاف، لكنها لم تتلق حتى الآن من المانحين سوى 58 مليون دولار.

81 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة

وفي إبريل الماضي، حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن 81 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة في إجزاء من الصومال مع استمرار الجفاف، وتضاؤل تمويل جهود الإغاثة، وارتفاع أسعار الأغذية في العالم، لأسباب من بينها الحرب الأوكرانية- الروسية.

وسجلت أسعار الأغذية ارتفاعات قياسية جديدة في مارس‭‭‭‭ ‬‬‬‬في الوقت الذي تهز فيه الحرب الأوكرانية- الروسية أسواق السلع الغذائية الأساسية وزيوت الطعام. ووصلت ارتفاعات الأسعار بالفعل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات عما كانت عليه قبل الحرب بسبب مشكلات تتصل بالمحاصيل، وفق وكالة «رويترز».