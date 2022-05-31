سقوط صواريخ على قاعدة في العراق تضم قوات للتحالف الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

سقطت خمسة صواريخ على قاعدة غرب العراق تستضيف قوات من التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، دون أن يؤدي انفجارها إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفق ما أعلن مسؤول في التحالف.

من جهته أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار بـ«سقوط ثلاثة صواريخ في المحيط الغربي لقاعدة عين الأسد»، التي تديرها القوات المسلحة العراقية، لكنها تستضيف قوات من التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

وإثر تصريح المصدر العراقي، قال مسؤول في التحالف للوكالة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن «التقارير الأولية تفيد بسقوط خمسة صواريخ على القاعدة، وقد ردت القوات العراقية»، مضيفا أنه «لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار في الوقت الحالي».

وكثيرا ما تتعرض قاعدة عين الأسد لقصف صاروخي وبطائرات مسيرة، وتعود آخر حادثة من هذا النوع إلى 30 أبريل عندما سقط صاروخان قرب القاعدة لم يسفرا عن إصابات أو أضرار، وتبنت ذلك الهجوم مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «فصيل المقاومة الدولية»، عبر قناة موالية لإيران على تلغرام.

وأعلن العراق رسميا في التاسع من ديسمبر أن وجود قوات «قتالية» أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021، وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط. ولا يزال 2500 عسكري أميركي وألف عسكري من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية، من بينها عين الأسد.