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الإمارات تسجل ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 07:34 مساء
الإمارات تسجل ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود
علم الإمارات. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات جديدة لـ«جدري القرود».

وأوصت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الإمارتية «وام» المواطنين بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

 رصد أول حالة لـ«جدري القرود»
وأعلنت الإمارات الثلاثاء الماضي رصد أول حالة لـ«جدري القرود» تعود لسيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الإمارات.

وأكدت أنها «بالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية، وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القرود».

المغرب خالية من الإصابات
وأكدت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء الماضي، عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود حتى الآن، وذلك بعد ظهور نتائج سلبية لاختبارات أُجريت على ثلاثة أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا المرض المعدي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «النتائج المختبرية للحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود جاءت سلبية». وأضافت: «المعطيات الوبائية المسجلة في المغرب، وإلى حدود اليوم، لم تسجل أي حالة مؤكدة بمرض جدري القرود».».

وكانت الوزارة أعلنت، الاشتباه بثلاث إصابات بهذا المرض، أُخضعت للمراقبة الطبية. والثلاثة في حالة صحية «جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة الطبية»، وفق ما أوضحت الوزارة الأربعاء.

- «الصحة العالمية»: يمكن وقف انتقال عدوى جدري القرود خارج دول تفشيه
- «جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي المرض؟

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن إمكانية السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر. وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن المرض وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل، ورصد المخالطين، وتقديم رعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل.

السيطرة على تفشي المرض
وأكدت منظمة الصحة العالمية،، أنه من الممكن السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر.

وقالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى منظمة الصحة، ماريا فان كيرخوف، «نريد وقف انتقال العدوى بين البشر. يمكننا القيام بذلك في الدول التي لم يتفشَ فيها.. إنه وضع يمكن السيطرة عليه»، ودعت المنظمة، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحيلولة دون مزيد الانتشار لمرض «جدري القرود».

 إطلاق حملات تطعيم جماعية
وقال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة أفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ أن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وقال ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع «رويترز» إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًا، وفق «يورو نيوز».

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