محاكمة 4 محتجين متهمين بقتل ضابط شرطة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت، الأحد، في الخرطوم محاكمة أربعة متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة السودانية، لكن القاضي قرر رفع الجلسة إلى 12يونيو.

وأعلنت الشرطة السودانية، في يناير الماضي، مقتل ضابط برتبة عميد أثناء تفريقها محتجين كانوا في طريقهم الى القصر الجمهوري في وسط العاصمة. وفي وقت لاحق أعلنت توقيف أربعة متظاهرين بتهمة قتل الضابط، وفق «فرانس برس».

إضراب عن الطعام احتجاجًا على «معاملة غير إنسانية»

وبدأت محاكمة الشبان الأربعة، الأحد، لكن الجلسة رُفعت إلى 12 يونيو المقبل. وقال القاضي زهير عثمان إنه طلب من الطب الشرعي تقريرًا حول احتمال أن يكون الشبان الأربعة «تعرضوا لتعذيب»، بينما كان الموقوفون قاموا في مارس بإضراب عن الطعام احتجاجًا على «معاملة غير إنسانية» و«عنف الشرطة».

وتجمع مئات المحتجين أمام قاعة المحكمة في شرق الخرطوم، وهم يرفعون صورًا للمتهمين ويطالبون بالإفراج عنهم.

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ووصل محمد آدم ومحمد الفاتح ومصعب الشريف وأحمد الننه إلى مقر المحكمة تحت حراسة الشرطة ولوحوا للحاضرين بالخارج بعلامات النصر وأرجلهم مقيدة بسلاسل حديدية. كما حضر عشرات من أفراد أسرة الضابط القتيل وهم يرفعون لافتات تطالب بالقصاص.

تسييس القضاء واستهداف الثوار

كتبت اللجنة الشعبية لأحياء البراري المضطربة في الخرطوم أن «هذه القضية لا تخص هؤلاء الثوار الأربعة وحدهم بل تمثل انقضاضًا على الثورة وقيمها ومواصلة لتسييس القضاء واستهداف الثوار والثائرات بالبلاغات الكيدية للتخلص منهم». ودعت إلى التجمع أمام المحكمة «للبرهنة على أننا لن نسمح لقوى الردة أن تعود لمفاصل الدولة مهما كان الثمن».

ويتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وأعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد. وقتل 98 من المحتجين وجرح العشرات. وذكر بيان للجنة الأطباء السودانية المركزية أن متظاهرين قتلا، السبت، في منطقة الكلاكله جنوب العاصمة.

وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، الأحد، «حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حالة الطوارئ».