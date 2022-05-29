Atwasat

الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 03:35 مساء
الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»
ضبّاط من مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية أثناء ضبط شحنة من حبوب الكبتاغون المخدرة في مدينة جدة. (أ ف ب)
alwasat radio

أوقفت قوى الأمن اللبناني، الأحد، مواطنًا سعوديًا أثناء محاولته تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة عبر مطار بيروت إلى الكويت، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأورد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، بسام مولوي، أن القوى الأمنية أحبطت «محاولة تهريب 18.3 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون إلى دولة الكويت عبر مطار رفيق الحريري الدولي»، بحسب «فرانس برس».

110 آلاف قرص
وأضاف البيان أن الموقوف في العملية سعودي الجنسية، «وهو مقيم في الكويت وبحوزته أوراق أمنية كويتية». وأوضح مسؤول أمني في المطار أن حبوب الكبتاغون المصادرة تقدر بنحو 110 آلاف قرص، وكانت موضوعة في أكياس «تمت محاولة إخفائها عبر درزها داخل قطع من الثياب».

-  تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
-  لبنان يوقف أبرز مهربي «الكبتاغون» إلى دول عربية

وأوقفت السلطات خلال الأعوام الماضية العديد من مهربي حبوب الكبتاغون، أبرزهم أمير سعودي في أكتوبر 2015، حاول مع أربعة سعوديين آخرين تهريب نحو طنين من حبوب الكبتاغون موضبة داخل طرود في طائرة، خاصة كانت متجهة من بيروت إلى السعودية. 

إحباط عمليات التهريب 
وكثّفت السلطات اللبنانية أخيرًا جهودها لإحباط عمليات التهريب، خصوصًا بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية التي تشكل وجهة أساسية لحبوب الكبتاغون.

وأعلنت السعودية في أبريل 2021 تعليق استيراد الفواكه والخضار من لبنان أو السماح بمرورها على أراضيها بعد ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن شحنة من الرمان.

وأحبطت الأجهزة اللبنانية خلال الأشهر الماضية محاولات تهريب كميات ضخمة من الكبتاغون، بينها حبوب كانت مخبأة داخل سبعة أطنان من الشاي الموضب في صناديق من الكرتون، وأخرى كانت مخبأة في شحنة برتقال.

صناعة الكبتاغون وتهريبها 
وإن كانت صناعة الكبتاغون وتهريبها تشهد ازدهارًا في لبنان، إلا أن سورية المجاورة تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب العام 2011، وقد جعل النزاع تصنيعها أكثر رواجًا واستخدامًا وتصديرًا، كما يفيد مراقبون ومراكز أبحاث. 

وافاد تقرير أعده معهد «نيو لاينز» للأبحاث الذي يتخذ من واشنطن مقرا في أبريل أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدّرة توسعت الى حد كبير في الشرق الأوسط خلال العام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار.

وأشار التقرير الى تورط أفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وكبار أركان نظامه وحزب الله اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يستقبل وزير خارجية الإمارات في تركيا
إردوغان يستقبل وزير خارجية الإمارات في تركيا
القضاء التونسي يحظر راشد الغنوشي من السفر
القضاء التونسي يحظر راشد الغنوشي من السفر
مبادرة «لم الشمل» للرئيس الجزائري.. هل تنجح بكسر الجمود السياسي؟
مبادرة «لم الشمل» للرئيس الجزائري.. هل تنجح بكسر الجمود السياسي؟
مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة في العاصمة الخرطوم
مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة في العاصمة الخرطوم
«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة...
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال ......
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان...
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق ......
المزيد
مقتل أربعة أشخاص بانهيار مبنى في العاصمة العراقية بغداد
مقتل أربعة أشخاص بانهيار مبنى في العاصمة العراقية بغداد...
محاكمة 4 محتجين متهمين بقتل ضابط شرطة في السودان
محاكمة 4 محتجين متهمين بقتل ضابط شرطة في السودان...
الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»
الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته ......
«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى...
مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة في العاصمة الخرطوم
مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة في العاصمة الخرطوم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط