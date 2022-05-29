«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم أكثر من 500 مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة.

وقالت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلًا عن مصادر محلية، إن العشرات من عناصر شرطة الاحتلال استبقوا اقتحامات المستوطنين باقتحام الأقصى، وانتشروا في ساحاته، وأغلقوا المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وحاصروا المصلين داخله.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المستوطنين اقتحموا ساحات الحرم، على شكل مجموعات، ضمت كل مجموعة 40 مستوطنًا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا للمرة الأولى ما يسمونه «السجود الملحمي» في باحات المسجد، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، خاصة في المنطقة الشرقية، وقبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة، وأمام باب القطانين، أحد أبواب الأقصى، وواجه المعتكفون والمعتكفات هذه الاقتحامات بالتكبيرات والهتافات، بحسب الوكالة.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان من باحات الأقصى، وعند باب السلسلة، كما اعتدت على مسن يدعى موسى حجازي، وأخرجته من المسجد، كما أُصيبت سيدة برضوض وكسور جراء اعتداء قوات الاحتلال عليها في باحات المسجد، فيما منعت شرطة الاحتلال طلاب مدارس الأقصى من الوصول لمدارسهم، واعتلت أسطح المصليات.

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وينظم الصهاينة مسيرة الأعلام في قلب الحي الإسلامي بالبلدة القديمة بالقدس الأحد، في استعراض استفزازي للفلسطينيين.

ويحيي هذا الموكب السنوي بالقدس احتلال إسرائيل المدينة القديمة في نكسة 1967، ويجتذب الآلاف من المشاركين في شوارعها الضيقة والحجرية.

دعوات للنفير في القدس

ودعت الفصائل الفلسطينية، بعد اجتماع عقدته الخميس، «جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الاحتشاد في باحات المسجد الأقصى»، واعتبار يوم الأحد «يومًا وطنيًا للدفاع عن الأقصى والنفير العام»، متحدثة عن «مخططات للمستوطنين لاقتحام الأقصى».

وأطلقت حركة حماس صواريخ على أراضي الاحتلال، في بداية مسيرة العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 11 يومًا.

وأصدرت «حماس» بيانًا، السبت، دعا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس إلى جانب الأقلية العربية في إسرائيل إلى «الانتفاضة يوم الأحد للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى».

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى. 29 مايو 2022. (وفا)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى. 29 مايو 2022. (وفا)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى. 29 مايو 2022. (وفا)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى. 29 مايو 2022. (وفا)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى. 29 مايو 2022. (وفا)