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مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة في العاصمة الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 09:46 مساء
مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة في العاصمة الخرطوم
متظاهرون في العاصمة السودانية الخرطوم. (أ ف ب)
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قتل متظاهر سوداني، السبت، خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم للمطالبة بإنهاء هيمنة العسكريين على السلطة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، العام الماضي.

وقالت لجنة «أطباء السودان المركزية» في بيان إن متظاهرًا قتل «إثر إصابته برصاص حي في مواكب منطقة الكلاكلة» في جنوب الخرطوم. وأوضحت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا قمع التظاهرات إلى 97 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، بحسب «فرانس برس».

الإفراج عن معتقلين سياسيين 
وتعهد البرهان، في وقت سابق، بالإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية. وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة.

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في العام 2019، وضع الجيش حدًا لثلاثين عامًا من حكم عمر البشير بعد انتفاضة شعبية تصدرت المرأة السودانية خلالها مشهد الاحتجاجات ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان يفترض أن تقود إلى حكم مدني ديمقراطي.

 آلاف المتظاهرين في الشوارع 
ولكن هذه المرحلة الانتقالية قطعها انقلاب قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في أكتوبر.

ومنذ ذلك الوقت، ينزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بانتظام للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السياسة والاقتصاد في السودان الذي يحكمه جنرالات بلا انقطاع تقريبًا منذ استقلاله قبل 66 عامًا.

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