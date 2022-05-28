إردوغان يستقبل وزير خارجية الإمارات في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في إسطنبول، لبحث العلاقات الثنائية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان رسمي إماراتي «بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتعود بالخير على شعبيهما»، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما ناقش الجانبان «الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار بها، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأزمة في أوكرانيا».

تعزيز آفاق التعاون

وأكد الشيخ عبدالله خلال اللقاء، «حرص دولة الإمارات بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع تركيا والعمل معا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والمضي قدمًا في مسارات التنمية من أجل تلبية تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار».

- إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين

وشهدت العلاقات الإماراتية التركية، تطورًا متناميًا خلال المرحلة الماضية وذلك في أعقاب زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا بنهاية العام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الإمارات في فبراير العام 2022.