Atwasat

إردوغان يستقبل وزير خارجية الإمارات في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 11:09 صباحا
إردوغان يستقبل وزير خارجية الإمارات في تركيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية, 14 فبراير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في إسطنبول، لبحث العلاقات الثنائية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان رسمي إماراتي «بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتعود بالخير على شعبيهما»، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما ناقش الجانبان «الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار بها، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأزمة في أوكرانيا».

تعزيز آفاق التعاون
وأكد الشيخ عبدالله خلال اللقاء، «حرص دولة الإمارات بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع تركيا والعمل معا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والمضي قدمًا في مسارات التنمية من أجل تلبية تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار».

- إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين

وشهدت العلاقات الإماراتية التركية، تطورًا متناميًا خلال المرحلة الماضية وذلك في أعقاب زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا بنهاية العام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الإمارات في فبراير العام 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله

اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله
عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت

عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت
المشروع المفقود

المشروع المفقود
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية
«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية
العراق يجرم محاولة التطبيع مع إسرائيل
العراق يجرم محاولة التطبيع مع إسرائيل
منع تظاهرة احتجاجية ضد الغلاء والتطبيع في المغرب
منع تظاهرة احتجاجية ضد الغلاء والتطبيع في المغرب
منظمة العفو تدعو المغرب للتحقيق في «اعتداءات» على ناشطات
منظمة العفو تدعو المغرب للتحقيق في «اعتداءات» على ناشطات
مقتل فتى فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فتى فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة...
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال ......
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان...
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق ......
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية......
المزيد
القضاء التونسي يحظر راشد الغنوشي من السفر
القضاء التونسي يحظر راشد الغنوشي من السفر...
إردوغان يستقبل وزير خارجية الإمارات في تركيا
إردوغان يستقبل وزير خارجية الإمارات في تركيا...
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
مقتل فتى فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فتى فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية...
منظمة العفو تدعو المغرب للتحقيق في «اعتداءات» على ناشطات
منظمة العفو تدعو المغرب للتحقيق في «اعتداءات» على ناشطات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط