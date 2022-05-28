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السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 09:44 صباحا
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
الطواف حول الكعبة خلال موسم الحج في 31 يوليو 2020. (أرشيفية:أ ف ب)
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تشهد سماء مكة المكرمة، اليوم السبت، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12.18 ظهرًا، وهو التعامد الأول للشمس لهذا العام.

ونقلت جريدة «عكاظ» السعودية، على موقعها الإلكتروني اليوم، عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، قوله إنه عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا، وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرًا، مشيرًا إلى أن الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

موقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان
وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، مشيرًا إلى أنه أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

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يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية دون الحاجة للتقنيات الحديثة، وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة وهي تدل أيضًا على كروية الأرض.

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