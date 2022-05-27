منظمة العفو تدعو المغرب للتحقيق في «اعتداءات» على ناشطات

القاهرة - بوابة الوسط

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية، الجمعة، إلى التحقيق في اتهامات لقوات الأمن «بالاعتداء العنيف» على خمس ناشطات داعمات لـ«جبهة بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن خمس سيدات تعرضن «للضرب بالهراوات ولكمهن وركلهن... من طرف ضباط شرطة» بعد مشاركتهن في «الاحتجاجات السلمية الداعمة لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن ذلك وقع «بعد أن عبَّرن عن دعمهن العلني لسلطانة خية، الناشطة الصحراوية البارزة» بمدينة بوجدور منتصف أبريل الماضي.

ونقل البيان عن المسؤولة في المنظمة، آمنة القلالي، قولها: «نحث السلطات المغربية على إنهاء المضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات، وبدء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية». ولم يتسنَ الحصول فورًا على تعليق من السلطات المغربية.

وذكرت منظمة العفو الدولية أيضًا أن الناشطة الصحراوية سلطانة خية «تخضع وعائلتها للإقامة الجبرية منذ نوفمبر العام 2020».