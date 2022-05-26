«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شبكة الجزيرة القطرية، في بيان اليوم الخميس، إنها قررت إحالة ملف قتل مراسلتها شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقُتلت أبو عاقلة، المراسلة المخضرمة بتلفزيون الجزيرة وتحمل الجنسيتين الفلسطينية والأميركية، بالرصاص خلال تغطيتها توغل إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يوم 11 مايو.

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وسيقدم الفريق القانوني لشبكة الجزيرة ملف القضية بالتعاون مع خبراء قانون دوليين، وفق ما أفادت وكالة «رويترز».

وفي 16 مايو الجاري، أطلقت العديد من مجموعات البحث وحقوق الإنسان تحقيقاتها الخاصة. نشر اتحاد الصحفيين الاستقصائيين في هولندا «بلينغ كات» تقريرًا تضمن تحليلًا للأدلة المرئية والمسموعة التي تم جمعها من على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن مصادر عسكرية فلسطينية وإسرائيلية، وقد تأسس التقرير على الظروف الزمانية والمكانية لواقعة القتل، إضافة إلى تحليل صوتي جنائي للطلقات النارية.

ويخلص التقرير إلى أن الأدلة تدعم روايات الشهود الذين قالوا إن أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية.