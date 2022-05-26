تعيين حسين الشيخ في منصب «أمين سر» اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لصائب عريقات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس قرارا بتكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة.

وتوفي صائب عريقات، الذي كان يعد كبير المفاوضين الفلسطينيين في 10 نوفمبر من العام 2020 نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وانتخب حسين الشيخ عضوا في اللجنة التنفيذية مطلع العام الجاري، ويعتبر من المقربين للرئيس محمود عباس وكان متوقعا ان انتخابه سيمهد لتوليه الملف الذي حمله صائب عريقات لسنوات طويلة.

هل يتولى حسين الشيخ مسؤولية ملف المفاوضات مع تل أبيب؟

وحسب وكالة «فرانس برس»، لا يزال غير واضح إن كان الشيخ سيتولى ملف المفاوضات مع إسرائيل.

ويأتي تكليف الشيخ بالمنصب الجديد في ظل دعوات لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويشغل أمين السر الجديد منذ سنوات منصب وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية التي تتولى التنسيق المدني مع الجانب الاسرائيلي في ما يخص الحياة اليومية للفلسطينيين.