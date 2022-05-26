مقتل جندي تركي في شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط

قتل جندي تركي، اليوم الخميس، خلال عملية عسكرية في شمال العراق؛ فيما تقول أنقرة إنها «تواجه المتمردين الأكراد الأتراك»، حسب زارة الدفاع التركية.

بذلك يرتفع الى ستة عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا في المنطقة، منذ الثلاثاء الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

اتهام تركي لحزب العمال الكردستاني بقتل الجندي

وتقول تركيا إن الجندي قتل على أيدي مقاتلين من حزب العمال الكردستاني «المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين».

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ويقود حزب العمال الكردستاني، الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كردستان العراق، تمردًا ضد الدولة التركية منذ العام 1984. وأدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم الكثير من المدنيين.

عملية عسكرية تركية في العراق

وشنت أنقرة عمليات عدة في تركيا والعراق وسورية ضد المتمردين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني أو المرتبطين به. وجرى إطلاق أحدثها باسم «المخلب-القفل» في أبريل في شمال العراق.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، إطلاق عملية عسكرية تركية جديدة قريبًا في شمال سورية تهدف إلى ضمان «منطقة آمنة» لأنقرة بعرض 30 كيلومترًا عند حدودها.