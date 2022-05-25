«الصحة المغربية»: نتائج اختبارات المشتبه بإصابتهم بجدري القرود سلبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود حتى الآن، وذلك بعد ظهور نتائج سلبية لاختبارات أُجريت على ثلاثة أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا المرض المعدي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «النتائج المختبرية للحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود جاءت سلبية». وأضافت: «المعطيات الوبائية المسجلة في المغرب، وإلى حدود اليوم، لم تسجل أي حالة مؤكدة بمرض جدري القرود»، وفق «فرانس برس».

وكانت الوزارة أعلنت، الإثنين، الاشتباه بثلاث إصابات بهذا المرض، أُخضعت للمراقبة الطبية. والثلاثة في حالة صحية «جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة الطبية»، وفق ما أوضحت الوزارة الأربعاء.

«وقف» انتقال العدوى بين البشر

وجدري القرود مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان والعكس. ولا يوجد علاج للمرض الذي يتعافى منه المصابون عمومًا بشكل طبيعي، وتستمر أعراضه بين 14 و21 يومًا.

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وفيما يستمر عدد الإصابات بجدري القرود في الارتفاع، خصوصًا في أوروبا، أكدت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، وجود وضع «غير نمطي» لكنها اعتبرت أنه يمكن «وقف» انتقال العدوى بين البشر. وتم تأكيد نحو مئة إصابة حتى الآن في عشرات الدول الأوروبية وأيضًا في أستراليا وكندا والولايات المتحدة.