مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل فتى فلسطيني في السادسة عشرة برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء.

وأصيب الفتى برصاص في الرأس أدت إلى مقتله بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار خلال مواجهات قرب قبر يوسف في شرق نابلس، حسبما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الوزارة.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، إصابة 41 فلسطينيًا خلال المواجهات.

ونقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، مشاهد لمستوطنين يهاجمون الفلسطينيين ومركباتهم قرب نابلس أيضًا في حماية قوات الاحتلال.