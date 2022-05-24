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الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 05:47 مساء
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
علم الإمارات. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية رصد أول حالة لـ«جدري القرود» تعود لسيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الإمارات.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن «الجهات الصحية تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم»، وفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأكدت أنها «بالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية، وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القرود».

3 حالات اشتباه إصابة بالمغرب
وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، أمس الإثنين، أنها رصدت ثلاث حالات اشتباه إصابة بجدري القرود. وذكرت أن الحالات «توجد في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة»، لافتة إلى أنها «خضعت للتحاليل الطبية وفي انتظار النتائج».

 36 حالة إصابة جديدة في بريطانيا 
ورصدت السلطات الصحية البريطانية، 36 حالة إصابة جديدة بجدري القرود في إنجلترا، وأول إصابة في اسكتلندا.

- «الصحة العالمية»: يمكن وقف انتقال عدوى جدري القرود خارج دول تفشيه
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وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن إمكانية السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر. وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن المرض وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل، ورصد المخالطين، وتقديم رعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل.

السيطرة على تفشي جدري القرود
وأكدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أنه من الممكن السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر.

وقالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى منظمة الصحة، ماريا فان كيرخوف، «نريد وقف انتقال العدوى بين البشر. يمكننا القيام بذلك في الدول التي لم يتفشَ فيها.. إنه وضع يمكن السيطرة عليه»، ودعت المنظمة، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحيلولة دون مزيد الانتشار لمرض «جدري القرود».

 إطلاق حملات تطعيم جماعية
وقال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة أفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ أن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وقال ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع «رويترز» إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًا، وفق «يورو نيوز».

 جرعات من لقاح «جينيوس»
وجاءت تصريحات بيبودي، بينما أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح «جينيوس» لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود. وقالت الحكومة الألمانية، الإثنين، إنها تدرس الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالتطعيمات، ومنحت بريطانيا التطعيمات للعاملين لديها في مجال الرعاية الصحية.

تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة
وقال بيبودي إن الإجراءات الأساسية للسيطرة على تفشي المرض تتمثل في تتبع الاتصال وعزله، مشيرًا إلى أنه لا ينتشر بسهولة شديدة ولم يتسبب حتى الآن في ظهور مرض خطير. وأضاف أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

وليس واضحًا سبب تفشي المرض، إذ يسعى العلماء لفهم مصدر الحالات وما إذا كان أي شيء قد تغير في الفيروس. وكانت روزاموند لويس، مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، قالت الإثنين، إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور.

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