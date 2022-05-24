وقف وزير خارجية الصومال عن العمل بسبب شحنة لعمان خالفت عقوبات أممية

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية عبدي سعيد موسى عن العمل بعد تصريحه بتصدير شحنة من الفحم إلى عمان بما ينتهك عقوبات دولية.

وحظر مجلس الأمن الدولي مثل تلك الشحنات قبل عشرة سنوات؛ لقطع التمويل عن حركة الشباب الصومالية المتشددة التي لها صلات بتنظيم القاعدة وتقاتل الحكومة المركزية في الصومال، حسب وكالة «رويترز».

وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي إنه أمر أيضا بمراجعة وتحقيق قضائي في سماح الوزارة بتلك الشحنة. ولم يتسن التواصل مع وزير الخارجية ولم يرد متحدثون باسم الوزارة على طلبات تعليق، كما لم يتضح وضع الشحنة.