تفاصيل مصرع وإصابة 122 شخصا في انفجار أسطوانة غاز بأبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة مصرع شخصين وإصابة 120 بجروح بانفجار أسطوانة غاز في مطعم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأفادت الشرطة في تغريدة عن «إصابة 64 شخصًا بإصابات بسيطة و56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأدى الانفجار الإثنين إلى نشوب حريق أحدث أضرارًا في واجهات ستة مبانٍ وعدد من المتاجر قبل السيطرة عليه، بحسب المصدر.

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وجرى إجلاء السكان بأمان من أربعة مبانٍ متضررة، بينما تجري الجهود للعثور على سكن موقت لقاطنيها ريثما يُجرى تأمينها بالكامل.

وأظهرت صور نشرتها شرطة أبوظبي عناصر الإسعاف يساعدون شخصًا على نقالة، بينما تناثر الحطام والزجاج المهشم على الرصيف.

انفجاران وقت الغداء

وأفاد شاهد عيان جريدة «ذي ناشونال»، أنه سمع انفجارين وقت الغداء، وقال الرجل الذي لم تعرّف الجريدة عنه «كان الصوت الأول خفيفًا وبدأ الناس يتصلون بجهاز الإطفاء والشرطة.. وبعد وقت قصير، وقع انفجار كبير.. كان صوتًا قويًا للغاية.. اهتزت نوافذ بعض المكاتب وتحطمت»، ولم تشر السلطات إلى إمكانية أن يكون الانفجار مفتعلًا.