مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار في مطعم بأبوظبي الإماراتية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شرطة أبوظبي أن انفجار اسطوانة غاز بمطعم في العاصمة الإماراتية يوم الإثنين أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 120 آخرين بإصابات طفيفة ومتوسطة.

وأضافت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بأنه وبحسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث بمنطقة الخالدية بأبوظبي تشير إلى إصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة و 56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود اضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات ولازالت الفرق المختصه بالموقع تستكمل مهامها، بحسب «رويترز».

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وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية زجاج محطم وركام متناثر على طول الرصيف. ويقع المطعم في الخالدية وهي منطقة قريبة من الواجهة البحرية للعاصمة.

واعترفت شرطة أبوظبي في بادئ الأمر بالانفجار لكنها لم تذكر أي عدد من الضحايا، بعد ساعات، تحدثوا عن الحادثة ولم يعرضوا سوى بضع صور للزجاج المكسور في الشارع، وفق «يورو نيوز».