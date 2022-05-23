المغرب يرصد 3 حالات يشتبه في إصابتها بجدري القردة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، مساء اليوم الاثنين، أنها رصدت ثلاث حالات اشتباه إصابة بجدري القردة.

وذكرت أن الحالات «توجد في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة»، لافتة إلى أنها «خضعت للتحاليل الطبية وفي انتظار النتائج».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين رصدت السلطات الصحية البريطانية، 36 حالة إصابة جديدة بجدري القردة في إنجلترا، وأول إصابة في اسكتلندا.

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن إمكانية السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر. وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن المرض وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل، ورصد المخالطين، وتقديم رعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل.